Cel putin 9 persoane au murit in urma taifunului din Japonia

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm - NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 4, 2018

Postul public NHK relateaza ca bilantul taifunului denumit Jebi a ajuns la noua morti, iar peste 300 de persoane au fost ranite. Bilantul anterior era de sase morti si zeci de raniti.Taifunul Jebi este considerat ca fiind unul dintre cele mai puternice astfel de fenomene naturale care au afectat Japonia in ultimii 25 de ani.In unele zone s-au inregistrat valuri cu o inaltime record, care au trecut peste diguri si au inundat una din pistele aeroportului Kansai din Osaka, lucru care a dus la inchiderea aeroportului si anularea mai multor zboruri.Vantul puternic si valurile inalte au provocat ciocnirea unui tanc petrolier de peste 2.500 de tone cu podul care face legatura intre aeroportul Kansai, construit pe o insula artificiala, si zona orasului Osaka. Podul a fost avariat, insa tancul petrolier nu avea incarcatura la bord, iar echipajul a scapat nevatamat.Aproximativ 3.000 de calatori au ramasi blocati pe aeroportul Kansai, al treilea cel mai aglomerat aeroport din Japonia.Furtuna a afectat initial insula Shikoku, dupa care a provocat distrugeri in partea de vest a insulei Honshu, in apropiere de orasul Kobe, si se indreapta spre Marea Japoniei.Agentia de Gestionarea a Dezastrelor si Incendiilor a anuntat ca la un moment dat au emis avertizari pentru evacuarea a peste un milion de oameni.In unele zone ale insulei Shikoku s-au inregistrat rafale de vant cu o viteza de pana la 208 kilometri pe ora.Peste 700 de zboruri au fost anulate, furtuna afectand si circulatia feriboturilor si trenurilor, iar parcul de distractii Universal Studios Japan, langa Osaka, a fost inchis.Aproximativ 1,45 milioane au ramas fara alimentare cu electricitate in regiunea orasului Osaka.Un barbat de 71 de ani a fost descoperit mort sub un depozit care s-a prabusit, cel mai probabil din cauza vantului puternic, iar un alt barbat a decedat dupa ce a cazut de pe acoperisul unei case, a relatat NHK, precizand ca peste 90 de persoane au fost ranite, informeaza agentia de stiri Reuters.Postul TBS a relatat ca sase persoane au decedat.