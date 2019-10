Noul imparat al Japoniei a fost intronizat. Klaus si Carmen Iohannis, printre invitati (Video)

Un imparat aparte

O noua era in istoria moderna a Japoniei

Japan's Emperor Naruhito has officially proclaimed his enthronement, in a ritual-bound, centuries-old ceremony attended by more than a hundred dignitaries from around the world https://t.co/onM4P6BpBG pic.twitter.com/RUkhLSZZk7 - CNN International (@cnni) October 22, 2019

Here's a look at Emperor Naruhito and Empress Masako in full regalia in front of the Takamikura throne.



Japan's entire enthronement ceremony will include sacred treasures, centuries of tradition and a series of banquets #即位礼正殿の儀 #即位の礼 pic.twitter.com/zN9Ox0SBl2 - Bloomberg TicToc (@tictoc) October 22, 2019

Ziare.

com

In debutul ceremoniei, desfasurata la Palatul Imperial din Tokyo, imparatul s-a adresat lumii intregi, fiind urmat de premierul nipon Shinzo Abe, care a transmis un mesaj de felicitare, urmat de trei urale de bucurie cu mainile ridicate, cunoscute generic sub denumirea "banzai", interjectie care poate fi asimilata exclamarii din limba engleza rostita la ungerea unui nou rege in Europa, conform Asia.nikkei.com si Japanpowered Oaspetii invitati la ceremonie iau apoi parte la un banchet organizat de cuplul imperial, urmand ca in seara zilei urmatoare sa participe la un dineu organizat de premierul Shinzo Abe si sotia acestuia.La ambele evenimente, sunt asteptati sa participe circa 2.500 de invitati, din care 600 sunt straini din 195 de state de pe mapamond cu care Japonia intretine relatii diplomatice, cu o suta mai mult decat la precedenta ceremonie a imparatului Akihito, de la acel moment statul nipon stabilind relatii de acest tip cu inca 30 de state.In marja ceremoniei, premierul nipon Shinzo Abe are programate intalniri bilaterale cu 50 de lideri straini, urmand ca discutiile sa se desfasoare cate zece in fiecare zi."Ritualul nu este considerat o ceremonie religioasa, drept pentru care nu incalca principiul separarii intre stat si biserica", garantat conform Constitutiei, potrivit lui Yusuke Yokobatake, seful Biroului Legislatie al Guvernului, citat de Nikkei Asian Review.In ultima zi a lunii aprilie a acestui an, imparatul Akihito a parasit tronul Japoniei dupa 30 de ani de domnie, incheind astfel Era Heisei, fiind prima abdicare a unui imparat nipon din 1817 pana la aceasta data, scrie The Economist in editia electronica.Constitutia postbelica a Japoniei a oferit cateva schimbari semnificative in ce priveste institutia imparatului de la un lider atotputernic cu atributii politice, inclusiv dreptul de a declara razboi, la un simbol pentru Japonia. Akihito, care a urcat pe tron in 1989, a interpretat diferit rolul de monarh comparativ cu tatal sau.A fost un imparat mai apropiat de oameni decat sa petreaca mult timp in palatul sau si sa se dedice rugaciunii si atributiilor formale. S-a casatorit cu o femeie din popor, fiind primul monarh care a ales astfel in ultimii 2.680 de ani de istorie imperiala, a vizitat spitale si a decorat atletii paralimpici ai Japoniei.Imediat dupa seismul devastator din 2011, care a afectat mare parte din nord-estul Japoniei, imparatul Akihito si imparateasa Michiko au mers in zonele afectate unde au discutat cu localnicii.Ritualurile monarhice imbraca multe elemente shintoiste, existand voci care contesta utilizarea fondurilor publice pentru ceremoniile imperiale aducand astfel incalcari ale principiului constitutional de separare a religiei de stat.Cu Naruhito, fiul cel mare al lui Akihito, se deschide o noua era in istoria moderna a Japoniei, denumita simbolic Reiwa, care semnifica "armonie frumoasa". Denumirea simbolica a fost aleasa de cabinetul nipon de pe o lista scurta.Imparatul Japoniei va avea propriile exprimari despre ce inseamna sa fie simbolul tarii. Este absolvent de Oxford si are alaturi pe cea care-i va fi imparateasa, diplomat de cariera, avand posibilitatea sa se distinga pe scena internationala, insa fara sa abandoneze mostenirea imperiala a tatalui sau care a reusit eforturi extraordinare deapropiere a familiei imperiale de popor, ceea ce i-a adus o popularitate cunoscuta.Una dintre provocarile imparatului Naruhito este dezbaterea privind linia in succesiune in cadrul familiei imperiale. In prezent, urmatorul in linia de succesiune este fratele sau mai mic, Akishino, urmat de nepotul sau. Exista voci traditionaliste, grupate in jurul premierului Shinzo Abe, care sustin pastrarea actualei reglementari potrivit careia un barbat sa fie cel care conduce familia imperiala.Potrivit traditiei nipone, imparatul Naruhito este cel de-al 126-lea monarh intr-o linie monarhica, cu o vechime de pana in secolul al VII-lea i.Hr. A obtinut diploma de licenta in cadrul Universitatii Gakushuin si a studiat economie la Universitatea Oxford din Marea Britanie.La intoarcerea din Regatul Unit a declarat ca experienta l-a ajutat sa invete sa ia decizii si sa puna lucrurile in miscare. Cu prilejul zilei sale de nastere, a declarat, in februarie, ca se ghideaza dupa un principiu: "sa impartaseasca bucuria si durerea cu oamenii, din inima pentru inima", conform DW.Deopotriva, sotia lui Naruhito, Masako, va juca un rol foarte important pentru monarhia nipona, avand studii la Harvard si Oxford, dar si experienta dobandita in Ministerul nipon de Externe.Si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, participa la intronarea imparatului Naruhito . Seful statului este insotit de Carmen Iohannis. Seful statului roman a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga albastra.