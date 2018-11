Crima in masa intr-o destinatie turistica populara din Japonia, una dintre cele mai sigure tari din lume

Ziare.

Politistii au descoperit cadavrul unei femei in fata fermei, iar alte 5 corpuri in interior. Potrivit unor informatii neoficiale, majoritatea victimelor au fost injunghiate, scrie The Guardian Politia a dat publicitatii numele catorva victime:- Mihoko Iihoshi, in varsta de 66 de ani, sotia proprietarului fermei - Yasuo Iihoshi de 72 de ani;- nepoata celor doi, in varsta de 7 ani;- Fumiaki Matsuoka, in varsta de 44 de ani, care era o cunostinta de sex masculin a familiei.Identitatea celorlalte victime nu a fost facuta publica inca.Al saptelea cadavru, despre care se crede ca este fiul proprietarului, a fost gasit intr-un rau, la 3 kilometri de ferma. Aparent, barbatul a condus masina familiei pana la pod. Nu se stie daca acesta s-a sinucis sau a fost omorat.Zona in care au avut loc crimele inspaimantatoare se afla aproape de Valea Takachiho, o destinatie turistica populara cunoscuta pentru peisajele superbe, dar si conexiunile cu religia traditionala a Japoniei, sintoismul.Descoperirile au starnit revolta si frica printre locatari, care nu isi mai lasa copiii sa mearga singuri la scoala.Crimele in masa sunt o raritate in Japonia, care este considerata una dintre cele mai sigure tari din lume.A.D.