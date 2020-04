Cum isi relanseaza Japonia economia: Da sute de euro fiecarui rezident

Ziare.

"Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari, potrivit AFP.Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571 de euro) caminelor carora li s-au redus veniturile din cauza pandemiei, insa in cele din urma a decis sa transfere un ajutor forfetar pentru toti. Premierul si-a cerut scuze in conferinta de presa pentru confuzia produsa de aceste schimbari.Masura face parte din planul de relansare economica de peste 900 de miliarde de euro prevazut de guvern, in contextul in care economia japoneza era pe punctul de a intra in recesiune chiar inainte de pandemie, inregistrand o contractare a PIB-ului de 1,8% in ultimul trimestru din 2019.Odata cu COVID-19, turismul a scazut cu 90%, comertul si industria sunt aproape oprite, iar tara nu va putea miza pe efectul benefic al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate pentru vara lui 2021.Japonia inregistreaza pentru moment mai putine decese cauzate de COVID-19 decat Europa sau SUA, dar ultimele cifre de la Tokyo, unde numarul de noi infectari a depasit 200 in ultimele 24 de ore, starnesc ingrijorare.Pentru moment, Japonia are 9.100 de cazuri inregistrate si 148 de decese de la inceputul pandemiei.Vineri, Shinzo Abe a facut un apel ferm ca oamenii sa ramana in casa pentru a evita raspandirea infectarilor, potrivit Reuters."Va rog sa evitati iesirile", a spus premierul, adaugand ca reducerea contactelor personale in Tokyo si Osaka, doua din regiunile puternic lovite ale Japoniei, inca este sub nivelul tinta."Totul depinde de actiunea fiecarei persoane", a adaugat el.