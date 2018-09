Cutremur de 6,7 grade in Japonia: Zeci de persoane sunt date disparute

Ziare.

Postul de televiziune NHK a anuntat si ca 120 de persoane au fost ranite. Din cele 32 de persoane disparute, 20 sunt din Atsuma, situata in apropierea epicentrului seismului.Numeroase case au fost acoperite de pamant in urma alunecarilor de teren.Imagini din Sapporo, principalul oras de pe insula, arata crapaturi mari pe strazi si case distruse.De asemenea, alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta.Traficul feroviar pe insula, care este si zona turistica, a fost suspendat, iar aeroportul New Chitose va fi inchis joi, decizie care va afecta peste 200 de zboruri.Peste 4.000 de soldati au fost trimisi in zona pentru a ajuta la operasiunile de salvare, iar premierul Shinzo Abe a anuntat ca numarul acestora ar putea ajunge la 25.000 daca va fi necesar.Sesimul nu a fost insotit de avertizare de tsunami.