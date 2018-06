Cutremur puternic in Japonia - mai multe persoane au murit si zeci sunt ranite

Strong earthquake hits Osaka in western Japan; partial building collapses reported https://t.co/WCCpvN3XYC - Fox News (@FoxNews) 18 iunie 2018

Ziare.

com

Canalul public de televiziune NHK, precum si canalul privat TV Asahi au evocat "mai multe" posibile decese, in timp ce agentia de presa Kyodo a precizat ca fetita a fost strivita de un zid la marginea unei piscine, intr-o localitate la nord de Osaka. Contactata de AFP, initial politia din Osaka a spus ca nu poate confirma aceste informatii. Fox News anunta trei decese si peste 40 de raniti.Seismul, cu magnitudinea 5,3 potrivit institutului american USGS, s-a produs la orele 07:58 (duminica - 22:58 GMT) in apropiere de Osaka, la o adancime de 15,4 kilometri.La randul sau, agentia meteorologica a evaluat magnitudinea la 5,9 pentru o intensitate de "sase minus" pe scara seismica japoneza, utilizata pentru a evalua efectele la suprafata ale unui cutremur de pamant.Pe de alta parte, nu exista riscul de tsunami, au informat autoritatile nipone.Cel putin un incendiu a izbucnit intr-o locuinta situata la nord de Osaka, potrivit imaginilor transmise de televiziune care, de asemenea, au aratat avarierea unei canalizari cu apa.Premierul Shinzo Abe a luat rapid cuvantul pentru a da asigurari legate de mobilizarea Guvernului, cu "prima prioritate de a salva viata oamenilor". El a ordonat echipei sale "sa adune cu promptitudine informatii despre eventuale pagube".Puternicul seism a provocat avarierea retelei de distributie a energiei electrice in unele zone, determinand suspendarea traficului feroviar la o ora de mare afluenta si afectand peste 170.000 de locuinte, dar nu a provocat momente de panica.Autoritatea de reglementare nucleara nu a detectat nimic anormal in centralele din regiune.Japonia este situata in Cercul de foc al Pacificului, o zona vasta care concentreaza majoritatea cutremurelor de pamant si a eruptiilor vulcanice de pe Terra.Ea este lovita anual de peste 20% din seismele cele mai puternice inregistrate pe glob.