Dezastru in Japonia: 141 de morti in urma intemperiilor (Foto&Video)

Ziare.

com

Autoritatile au declarat ca nu au nicio veste de la cel putin zece locuitori, dupa cum a precizat Yoshihide Suga, purtatorul de cuvant al Guvernului nipon, in timp ce media locale au publicat un numar mult mai mare de persoane disparute, informeaza AFP."Cei 75.000 de politisti, pompieri, soldati din Fortele de autoaparare (numele armatei japoneze - n.red.) si Garda de Coasta fac tot ce pot pentru a ajuta victimele", a subliniat Suga.Cautarile si eforturile de curatare a zonei afectate se desfasoara sub soarele arzator, la temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, "vreme insorita care va dura inca cel putin o saptamana", dupa cum a precizat purtatorul de cuvant. Este necesara "multa vigilenta" impotriva riscului de insolatie, dar si a celui de producere a unor noi alunecari de teren noi, a adaugat el.Ploile fara precedent inregistrate de vineri pana duminica au provocat inundatii dezastruoase si alunecari de teren care i-au surprins pe multi locuitori in ciuda recomandarilor de evacuare emise de autoritati, valabile pentru milioane de persoane.In Kurashiki, in cartierul Mabi, inconjurat de cateva rauri si in care o zona importanta a fost inundata, apele s-au retras lasand in urma un strat de nisip, au constatat jurnalistii AFP."M-am casatorit aici si am construit aceasta casa la doi ani dupa nunta noastra, aici ne-am crescut acum fiii care sunt acum adulti, este incarcata cu atatea amintiri", a declarat la fata locului pentru AFP Fumiko Inokuchi, in varsta de 61 de ani, mama a trei copii. "Mi-am vazut casa scufundandu-se sub apa si nu am putut face nimic, absolut nimic, m-am simtit neajutorata", a adaugat ea cu lacrimi in ochi."In Mabi vom continua cautarile cu personalul din Fortele de autoaparare, vom verifica una cate una fiecare casa pentru a ne asigura ca nu exista oameni blocati", a explicat un oficial din cadrul Guvernului prefecturii Okayama."De asemenea, oferim bai calde si distribuim apa. Stim ca este o lupta contra cronometru si facem toate eforturile posibile", a spus el.In orasul Kurashiki (483.000 locuitori), 8.900 de case au ramas fara apa curenta, o problema care afecteaza in total peste 200.000 de locuinte din zona de vest afectata de consecintele tragice ale ploilor torentiale.In zonele in care cladirile marginesc versantii muntilor, cartiere intregi au fost acoperite cu noroi in urma alunecarilor de teren.Recorduri pluviometrice au fost inregistrate in 72 de ore in 118 puncte de observatie din 15 prefecturi.Aproape 70% din teritoriul Japoniei este constituit din munti si dealuri, iar numeroase cladiri sunt construite pe pante abrupte sau in regiuni inundabile.Premierul Shinzo Abe "a decis sa anuleze un turneu planificat incepand de miercuri in Belgia, Franta, Arabia Saudita si Egipt" pentru a se concentra asupra "operatiunilor de salvare a victimelor si asupra reconstructiei", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului in cadrul unei conferinte de presa.Ploile au inceput sa cada la sfarsitul saptamanii trecute in Japonia, dupa ce partea finala a unui taifun s-a combinat cu un front ploios sezonier, stimulat de aer cald si umed venind din Pacific si devenind foarte activ - un model similar cu frontul atmosferic care a provocat inundatii catastrofale anul trecut in Japonia, in urma carora zeci de persoane au murit. Apoi, acel front atmosferic a ramas blocat intr-o singura regiune si pentru o perioada neobisnuit de indelungata.Ploi torentiale au cazut in regiuni din vestul Japoniei, unde au generat o cantitate de precipitatii de trei ori mai mare decat media lunii iulie, provocand alunecari de teren si iesirea raurilor din matca.Este vorba despre una dintre cele mai grave catastrofe de acest tip inregistrate in ultimii ani in Japonia.