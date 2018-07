Dezastru in Japonia: Aproape 200 de oameni au murit din cauza inundatiilor (Foto&Video)

The death toll in the wake of torrential rains battering western #Japan and caused devastating floods and fatal landslides reached 176 on Wednesday, authorities said pic.twitter.com/gBDt5ND32w - People's Daily,China (@PDChina) 11 iulie 2018

Japan Auto Manufacturers, Famous Sake Production Stop Operations Due to Floods. Full Story: https://t.co/Knp8hKu5OU pic.twitter.com/QrFiY12P01 - JAPAN Forward (@itsjapanforward) 10 iulie 2018

My thoughts and prayers go out to the people of Japan during this horrible flood disaster that has claimed so many lives. To all those who are missing and stranded we pray for their safe return. Stay strong! Praying that my friends and their loved ones are safe.#Prayers #Japan pic.twitter.com/19V3QhN6uc - Maxi Priest (@MaxiPriest) 9 iulie 2018

Hi dear Sharon!

Thank you for worrying about me.

The damage of the flood was in western Japan. I live in Tokyo, so there is no damage. However, as many people have lost their homes and passed away, I am very sad. I will cooperate with donations etc.

I appreciate your kindness🙏 pic.twitter.com/1LbcjD7OxJ - Silver🍀 (@gin211005) 10 iulie 2018

A hunt for survivors in Japan after unprecedented rainfall caused floods that killed more than 170 people: https://t.co/LvQpB2K91z pic.twitter.com/7vAyzTPySS - Reuters TV (@ReutersTV) 11 iulie 2018

The movie before the flood? No. It's after the flood in Japan. Scary town in silence. THIS IS CLIMATE CHANGE wake up before it's too late #WeDonTHaveTime



Credit: Severe Weather Europe pic.twitter.com/XWfGluRDp1 - We Don't Have Time🌍 (@WeDontHaveTime0) 11 iulie 2018

Ziare.

com

Premierul Shinzo Abe a ordonat in timpul unei reuniuni a celulei de criza sa se actioneze cat mai repede posibil pentru sinistrati, a precizat Yoshihide Suga in timpul unei conferinte de presa, informeaza AFP.Un bilant precedent informa despre 179 de persoane decedate in urma dezastrului.Abe, care si-a anulat un turneu in patru tari, printre care Belgia si Franta, s-a deplasat miercuri in provincia Okayama, una dintre cele mai afectate alaturi de provincia Hiroshima, si are programata pentru vineri o vizita intr-o alta regiune afectata. El nu a facut nicio declaratie, insa a discutat in particular cu mai multi locuitori sinistrati.In afara celor 199 de decese, autoritatile au anuntat ca nu exista informatii despre mai multe zeci de persoane, mass-media vorbind despre circa 60 de oameni dati disparuti.Bilantul impovarator, inca provizoriu, al celei mai mari catastrofe meteorologice din 1982 pana in prezent pune problema metodelor de evaluare a pericolului, a recunoscut guvernul nipon, puternic criticat de opozitie pentru modul in care a gestionat criza, considerat tardiv.Vezi care era situatia marti