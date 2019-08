Doi celebri regizori au murit in incendiul provocat intentionat la studioul Kyoto Animation

Ziare.

Informatia a fost facuta publica de politie, care a dezvaluit numele a zece dintre cele 35 de persoane decedate.Printre acestea se mai numara veteranul animator japonez Yoshiji Kigami.Takemoto era cel mai important regizor al studioului, care se intindea pe trei etaje. Printre filmele de animatie pe care le-a realizat se numara "Lucky Star".Nishiya a fost, printre altele, regizorul serialului de televiziune "Free!", la care a lucrat si Kigami.Toate cele 35 de victime au fost identificate in urma analizelor ADN, insa politia a facut publice numele doar dupa ce s-a consultat cu familiile indoliate.Alte peste 30 de persoane au fost ranite in acel incendiu.Suspectul, Shinji Aoba, este internat in spital, dupa ce a suferit si el arsuri grave. El va fi plasat in detentie imediat ce se va recupera suficient pentru a suporta acest lucru.Suspectul ar fi comis atacul pentru ca el credea ca cei de la studioul de animatie au plagiat un roman al sau.