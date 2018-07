Dupa inundatii devastatoare, record de canicula in Japonia si peste 40 de morti

Ziare.

Valul de canicula a dus la moartea a zeci de oameni.Aceasta este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Japoniei, potrivit agentiei care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie si deshidratare, citata de agentia Xinhua.In municipiul Ome din zona metropolitana Tokyo mercurul din termometre a ajuns pana la 40,8 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (5:00 GMT) aceasta fiind prima oara cand este inregistrata o valoare de temperatura care depaseste 40 de grade Celsius la punctul de monitorizare din regiune. Mare parte din Japonia este afectata in ultimele saptamani de un val de canicula care a provocat decesul a peste 40 de persoane, alte cateva mii fiind spitalizate, noteaza media locale.Valul de canicula va continua in urmatoarele zile si va afecta cea mai mare parte din tara, conform prognozelor meteorologice.Duminica, in Japonia au fost inregistrate temperaturi de peste 35 de grade Celsius in 237 dintre cele 927 de puncte de monitorizare, potrivit Agentiei de Meteorologie.Autoritatile au recomandat populatiei sa adopte masuri de precautie, precum hidratarea corespunzatoare si evitarea activitatilor in aer liber.Canicula va continua sa afecteze Japonia pana la sfarsitul lunii iulie, conform JMA.Valul de temperaturi extreme vine la scurt timp dupa ce inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile torentiale din vestul Japoniei s-au soldat cu circa 220 de victime.