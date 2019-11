Femeile japoneze isi cer dreptul de a purta ochelari la locul de munca

Ziare.

Utilizatorii Twitter numesc regula anacronica si ii critica dur pe angajatorii care impun astfel de interdictii, relateaza The Guardian O femeie care lucreaza intr-un restaurant povesteste ca i s-a cerut in mod repetat sa nu poarte ochelari in timpul programului, pentru ca ar fi "nepoliticos" si nu s-ar potrivi cu chimonoul traditional."Daca doar femeilor li se interzice sa poarte ochelari, aceasta este discriminare impotriva femeilor", a spus directorul japonez al Human Rights Watch, Kanae Doi, pentru Reuters.La inceputul acestui an, mai mult de 21.000 de oameni au semnat o petitie online lansata de o actrita, prin care le-au cerut companiilor japoneze sa nu isi mai oblige angajatele sa poarte tocuri. Miscarea a devenit cunoscuta ca #KuToo.In replica, un ministru japonez a afirmat ca asteptarile privind codul vestimentar la locul de munca sunt "necesare si adecvate".Japonia se afla pe locul 110 din 149 de tari in cel mai recent raport al Forumului Economic Mondial privind egalitatea de gen, cu mult in urma altor tari dezvoltate.C.S.