Fostul presedinte al Nissan a fost arestat din nou

Ghosn, care a fost arestat prima data in luna noiembrie, fiind acuzat de nereguli financiare, a fost arestat din nou, vineri, sub suspiciunea de abuz de incredere in forma agravata, a transmis postul NHK, citat de The Guardian.Actiunea procurorilor vine la mai putin de o zi dupa ce o instanta nipona a respins cererea procurorilor de prelungire a perioadei de detentie in legatura cu acuzatiile precedente, hotarare ce facea posibila eliberarea pe cautiune a fostului oficial.Ghosn a fost arestat initial sub suspiciunea ca ar fi declarat o valoare mai redusa a veniturilor sale in perioada 2011-2015.Agentia Kyodo News a relatat ca Ghosn a fost arestat, vineri, in legatura cu acuzatii potrivit carora acesta ar fi utilizat fonduri al companiei Nissan pentru a acoperi pierderi investitionale in valoare de 1,85 miliarde de yeni.In cazul in care va fi gasit vinovat, Ghosn ar putea fi condamnat la pana la 10 ani de inchisoare sau plata unei amenzi de 10 milioane de yeni, ori ambele.