In Japonia poti inchiria, cu 8 euro pe ora, un barbat de varsta mijlocie, care sa te asculte si sa te ajute cu treburile casei

Ziare.

com

Pentru doar 1.000 de yeni (aproximativ 8 euro) pe ora, cei care apeleaza la serviciul lui Nishimoto pot inchiria un barbat de varsta mijlocie care sa le asculte problemele, sa-i ajute cu treburile casnice si chiar cu un sfat, relateaza Business Insider Nishimoto spune ca a lansat Ossan Rental pentru a combate stereotipurile des intalnite in Japonia cu privire la barbatii trecuti de prima tinerete, ironizati pentru lucruri precum un inceput de chelie si de "burta de bere" ori pentru igiena precara.Daca Nishimoto se astepta ca cei interesati de serviciul lui sa fie barbati tineri care cauta sfaturi, clientii sunt in general femei intre 20 si 50 de ani, care solicita sfaturi in legatura cu cariera sau viata personala. Uneori apeleaza la Ossan Rental doar pentru a-si gasi un insotitor la concerte sau pentru a iesi in oras, iar cateodata au nevoie de ajutor pentru a muta mobila sau de cineva care sa joace rolul prietenului pentru a indeparta pretendentii nedoriti.Clientii sunt selectati cu mare atentie de Nishimoto, iar orice relatie de natura fizica dintre "unchi" si acestia este strict interzisa.Serviciul a devenit atat de popular in Japonia incat au inceput sa apara si alte site-uri similare. Barbatii inscrisi in Ossan Rental pot castiga pana la 800 de euro pe luna.Nishimoto crede ca barbatii maturi au multa experienta de viata si le pot fi de folos altora, in timp ce serviciul le poate fi benefic si lor insisi, pe langa partea financiara, ajutandu-i sa aiba mai multa increrere in ei, sa-si imbunatateasca imaginea sau sa invete la randul lor de la altii.C.S.