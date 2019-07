Incendiu la un studio de animatie din Japonia: Cel putin 12 morti si 38 de raniti (Foto&Video)

Fire at #Kyoto Animation studio in Japan's Kyoto leaves dozens injured#KyotoAnimation pic.twitter.com/i5iRFH58h2 - World eNews (@socialbook1) July 18, 2019

#UPDATE Latest on #Kyoto animation studio fire:

- ten feared dead, dozens injured

- a man taken into custody for arson

- investigation into the cause of fire underway



More: https://t.co/zs24zEjvFT pic.twitter.com/A5bEhqcSAH - CGTN (@CGTNOfficial) July 18, 2019

Potrivit autoritatilor locale, 12 persoane si-au pierdut viata in incendiu, iar altele au fost ranite, insa momentan nu se cunoaste numarul exact al victimelor.Politistii din Kyoto au deschis o ancheta si suspecteaza un atac premeditat. Un barbat a dat buzna in cladire si a imprastiat un lichid neidentificat, care a declansat incendiul, potrivit The Guardian Suspectul, un barbat in varsta de 41 de ani, s-a numarat printre raniti si a fost transportat la un spital, informeaza agentia de stiri Kyodo.Politia a declarat publicatiei NHK ca mai multi oameni au murit, dar nu au putut oferi o cifra exacta. Cel putin 38 de persoane au fost ranite in incendiu, care nu fusese stins nici dupa doua ore de la izbucnire."Sunt mai multi raniti la fata locului", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Pompieri al orasului Kyoto.A.D.