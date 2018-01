Japonezii au crezut ca ii ataca Coreea de Nord. Alarma falsa a fost data la radio

Ziare.

Radiodifuzorul a trimis o alerta avertizand oamenii sa iasa din cladiri sau din subteran, arata CNN. Apoi, NHK si-a cerut scuze pentru eroare spunand ca "alerta de stiri trimisa mai devreme despre racheta din Coreea de Nord a fost o greseala. Nu a existat o alerta de la guvern".Alerta falsa a venit in aceeasi zi in care Statele Unite ale Americii si Canada urmau sa poarte discutii la Vancouver despre criza peninsulei coreene, dupa un an de teste si amenintari venite din Coreea de Nord. Pe ordinea de zi a discutiilor se afla si subiectul sanctiunilor ce ar putea fi aplicate acestei tari.Aceasta alerta vine la cateva zile dupa ce si locuitorii din Hawaii au primit o notificare prin care erau avertizati asupra unei "amenintari cu rachete balistice". Dar si aceasta s-a dovedit a fi o alarma falsa. Eroarea a fost cauzata de un angajat care "a apasat butonul gresit". Avertizarea a fost transmisa prin televiziuni, radio, dar si pe telefoanele mobile.A.G.