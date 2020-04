Japonezii nu scapa de cea mai mare problema din ultimul deceniu

Ziare.

In pofida apelurilor repetate pe care autoritatile japoneze le-au facut pentru cresterea natalitatii, lucrurile nu se imbunatatesc in Japonia.Conform datelor oferite de Ministerul Afacerilor Interne din Japonia, numarul locuitorilor a scazut pentru al noualea an la rand si a ajuns la 126.1 milioane.S-a inregistrat astfel o scadere cu 276 de mii de locuitori fata de datele anuntate anul trecut, potrivit Nhk.or.jp In plus, 28.4% din populatia Japoniei este trecuta de 65 de ani, adica un total de 35.8 de milioane de locuitori.Pe de alta parte, s-a ajuns la un minim istoric in care doar 15.2 milioane de locuitori au sub 15 ani, adica 12.1% din populatie.In datele de mai sus au fost luati in calcul si cei 2.4 milioane de rezidenti straini din Japonia.C.S.