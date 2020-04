Japonezii, revoltati de ultima decizie luata de premierul Shinzo Abe in plina pandemie

Ziare.

Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut simtitor in ultimele zile in Japonia, iar niponii sunt deranjati de faptul ca autoritatile nu iau masuri mai stricte, relateaza CNN Cireasa de pe tort a fost anuntul premierului Shinzo Abe, conform caruia fiecare familie din Japonia va primi cate 2 masti de protectie reutilizabile. Iar distributia lor va incepe undeva spre finalul lunii aprilie.Anuntul lui Abe a starnit furie in mediul online, iar japonezii au publicat numeroase mesaje in care criticau decizia.In plus, exista nemultumiri si din cauza faptului ca Abe a refuzat sa declare stare de urgenta.De altfel, si guvernatorul din Tokio, Yuriko Koike, i-a cerut acelasi lucru lui Abe, dar acesta a refuzat.Pe de alta parte, Koiko le-a spus cetatenilor din Tokio sa lucreze de acasa, sa evite barurile, restaurantele si adunarile publice pana pe 12 aprilie.De asemenea, scolile, muzeele, si gradinile zoologice sunt inchise pana pe 6 mai.In Japonia s-au inregistrat pana acum 2.617 de cazuri de coronavirus, iar 63 de persoane au murit. In prima faza, niponii au fost laudati pentru felul in care au gestionat aceasta criza, dar se pare ca un val doi al cazurilor a venit.C.S.