Japonezii vor ca numele lor sa fie scrise diferit, dar nimeni nu-i asculta

Intr-o comunicare adresata presei internationale si oficialilor din intreaga lume, Ministerul de Externe din Japonia a cerut ca numele reprezentantilor niponi sa fie scris si pronuntat diferit, conform CNN Astfel, japonezii si-au dorit ca numele de familie sa fie prezentat inaintea prenumelui. Premierul Shinzho Abe ar fi devenit, astfel, Abe Shinzo.Numele de familie se afla inaintea prenumelui dintotdeauna in Japonia, dar lucrurile s-au schimbat in 1868, la inceputul Erei Meiji. Atunci s-a decis sa se treaca la formatul folosit in restul lumii. Cumva, Japonia si-a dorit sa fie diferita de tarile vecine.De mai bine de doua decenii, insa, Japonia incearca sa revina la vechile traditii si sa convinga lumea ca numele de familie trebuie scris sau pronuntat primul.In noiembrie 2019, niponii au cerut oficial ca acesta sa fie prezentat mai intai. Totusi, nimeni nu a pus in practica dorinta japonezilor. CNN a remarcat ca nicio publicatie majora nu s-a conformat si, spre exemplu, numele premierului este redat in continuare ca fiind Shinzho Abe.In plus, Associated Press, The Guardian si Reuters au anuntat ca vor continua sa prezinte numele de familie la sfarsit. Totusi, CNN a mentionat ca se va razgandi daca japonezii vor insista.C.S.