Japonia a ajuns la 10.000 de cazuri de COVID-19

Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a facut apel la populatie vineri sa ramana acasa in timp ce noile cazuri au inregistrat un record in capitala Tokyo.Temerile ca serviciile medicale ar putea ceda in zonele rurale unde traiesc multe persoane in varsta au determinat extinderea starii de urgenta de la sapte zone stabilite initial.Peste 200 de persoane au murit din cauza virusului in Japonia, dar Tokyo ramane zona cea mai afectata, raportand numai vineri 201 de noi infectii - un nou record.Tokyo a anuntat 181 de cazuri noi sambata, a informat NHK.