Japonia are o mare problema. Strainii, mai degraba decat robotii, ar putea sa o ajute

Populatia Japoniei imbatraneste rapid, ca urmarea a cresterii sperantei de viata, pe de o parte, si a unui declin al ratei natalitatii, pe de alta parte. Situatia a condus la un declin semnificativ al fortei de munca fata de varful atins la sfarsitul anilor '90, care este prognozat sa se inrautateasca in urmatoarele decenii.Solutia cea mai evidenta, recomandata de-a lungul timpului de economisti, ar fi ca tara sa accepte mai multi muncitori permanenti de peste hotare, printr-o relaxare a politicii privind imigrantii. Dar, dintr-o dorinta adanc inradacinata de a prezerva ordinea sociala, autoritatile japoneze prefera sa foloseasca roboti si inteligenta artificiala pentru a ocupa posturile vacante, mai degraba decat sa primeasca straini, scrie CNBC Prin urmare, robotii au inceput sa-si faca aparitia in tot mai multe sectoare de activitate.De exemplu, cea mai mare parte a personalului hotelului Henna din Nagasaki este formata din roboti, de la dinozaurul care intampina oaspetii la receptie la asistentii virtuali din camere care controleaza televizoarele si aerul conditionat. Hotelul are doar sapte angajati umani, fata de cel putin 35 de oameni la hoteluri similare.De asemenea, un spital din Nagoya a "angajat" in tura de noapte mai multi roboti dezvoltati de Toyota pentru a transporta medicamente si probele pentru testare dintr-o zona a alta a cladirii, in cadrul unui program pilot demarat la inceputul acestui an.Robotii au patruns chiar si in sfera clericala. Un robot umanoid-preot tine slujbe funerare , la costuri de numai 389 de euro fata de 1.867 euro in cazul unui preot uman, conform dezvoltatorilor sai.Robotica isi gaseste utilitate in Japonia in special in domeniul asistentei medicale si ingrijirii varstnicilor.Desi automatizarea poate atenua declinul populatiei, raman o multime de lucruri pe care robotii nu le pot face inca si nici nu le vor putea face prea curand, iar expertii insista ca deschiderea portilor este singura solutie reala la problema Japoniei."Factorii de decizie politica au studiat programul privind muncitorii oaspeti al Germaniei si au ajuns la concluzia ca migrantii temporari reprezinta o strategie de migrare mai rationala pentru a mentine stabilitatea sociala si o identitate consolidata", spune Stephen Nagy, profesor asociat la International Christian University din Tokyo.In ultima vreme, au fost deschise sectoare precum constructiile si asistenta medicala, astfel incat un numar record de 2,38 de milioane de straini locuiau in Japonia in 2016. Dar ramane in continuare dificil sa obtii rezidenta permanenta."Japonia a primit mai putin de 1.000 de refugiati incepand cu 1982. Numere atat de minuscule, mai putin decat mica Islanda, priveaza Japonia de orice potential dinamism", afirma Jeff Kingston, director al departamentului de studii asiatice din cadrul Temple University Japan.