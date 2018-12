Japonia da mana libera masacrului de balene

Ziare.

com

Arhipelagul, care se expune astfel unui val de critici din partea unor guverne si organisme de protectie ale animalelor, se va alatura Islandei si Norvegiei, care practica deschis pescuitul comercial de balene, transmite AFP.Japonia nu va pescui totusi balene "in apele Antarcticii sau in emisfera sudica", a precizat reprezentantul Executivului, Yoshihide Suga, in cadrul unui briefing de presa. Pescuitul va fi "limitat la apele teritoriale si la zona economica exclusiva" a Japoniei.Japonia a amenintat cu iesirea din IWC din septembrie, cand Comisia s-a opus reluarii pescuitului comercial de balene.Reuniunea acestui organism s-a incheiat atunci cu respingerea textului propus de Japonia, intitulat "Drumul de urmat".Textul viza instituirea a doua cai in cadrul IWC, organism format din 89 de state membre, in asa fel incat sa coexiste conservarea si vanatoarea de balene in scop comercial. Aceasta ar fi urmat sa fie gestionata de un comitet special constituit care sa se asigure ca practica nu afecteaza durabilitatea speciei.Propunerea ar fi pus capat moratoriului privind aceasta activitate instituit in 1986, al carui semnatar este si Japonia.Insa tarile aparatoare ale balenelor, conduse de Australia, Uniunea Europeana si Statele Unite, au votat impotriva textului nipon, cu 41 de voturi la 27.Ministrul adjunct al pescuitului japonez, Masaaki Taniai, si-a exprimat regretul profund pentru rezultatul votului si a mentionat ca ultima optiune parasirea IWC.Guvernul nipon deschide prin decizia sa un nou front intre criticii si adeptii pescuitului de cetacee, pe care japonezii, in special din segmentul nationalist, il considera o importanta traditie nipona multiseculara.Japonia nu a incetat niciodata complet sa pescuiasca balene. Ea se foloseste de o portita a moratoriului din 1986, care autorizeaza pescuitul cetaceelor pentru cercetare. Carnea de balena ajunge insa in cele din urma pe rafturile magazinelor de peste, potrivit AFP.Daca pescuitul de balene a constituit o sursa salvatoare de proteine in anii de privatiuni de dupa Al Doilea Razboi Mondial, in prezent majoritatea japonezilor sustin ca nu mai consuma carne de balena sau o fac foarte rar.