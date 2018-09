Japonia, lovita de cel mai puternic taifun din ultimii 25 de ani: Sute de zboruri anulate, orase evacuate (Video)

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm - NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 septembrie 2018

12:38 pm. We were in #Typhoon #JEBI's right eyewall in Gobo, getting raked. The wind made a constant, high-pitched howl, bordering on a scream. Felt like more than a Cat 1. It had edge. pic.twitter.com/tvLYrVKduP - Josh Morgerman (@iCyclone) 4 septembrie 2018

Unul dintre cele mai mari aeroporturi din Japonia, Kansai, a fost inundat, arata CNN . Sute de zboruri interne si internationale au fost anulate, ambele piste fiind inchise.Au existat zboruri anulate si pe aeroportul Itami din Osaka si aeroportul international Chubu Centrair din Nagoya.Pe masura ce taifunul afecta insula Honshu, in noua orase s-a instituit ordin obligatoriu de evacuare. In alte 53 au fost emise astfel de ordine, dar nu obligatorii. 13.913 de oameni au fost mutati in centre de evacuare.De asemenea, un tanc petrolier de 89 de metri a fost impins intr-un pod rutier. La bord se aflau 11 persoane, dar niciuna nu a fost ranita.Inainte de a ajunge pe uscat, furtuna masura 140 km/h, avand rafale si de 165 de km/h.A.G.