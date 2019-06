Japonia reia oficial vanatoarea balenelor in scop comercial

Ziare.

Vasele nipone se pregatesc pentru reluarea pescuitului comercial de balene. Cinci astfel de vase erau pregatite deja, duminica, sa paraseasca portul Kushiro, de pe insula Hokkaido.Vanatoarea de balene in scopuri comerciale va fi limitata insa la apele teritoriale si zona economica exclusiva.Japonezii nu au renuntat total in ultimele decenii la vanatoarea de balene, insa o practicau in Pacificul de Nord si in Antarctica spunand ca este pescuit in scopul cercetarii stiintifice.In sezonul trecut, pescarii japonezi au ucis aproape 600 de balene - cu titlul de expeditii stiintifice - atat in Antarctica, cat si la Pacific. In pofida acestui motiv oficial, carnea acestui animal ajunge pe tarabele vanzatorilor de peste, desi majoritatea japonezilor spun azi ca nu o mananca sau ca o mananca rar.Japonia anuntase din decembrie 2018 ca in iulie va relua vanatoarea comerciala a balenelor.