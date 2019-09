Japonia se pregateste pentru taifunul Faxai - mai multe curse feroviare si zboruri au fost anulate

Ziare.

In urma avertizarilor emise de Agentia nationala de meteorologie, au fost anulate 50 de curse feroviare intre Tokyo si Osaka si 20 de zboruri, sosiri si plecari pe doua aeroporturi din capitala Tokyo.Faxai ar putea aduce ploi in cantitati uriase in urmatoarele 24 de ore. Sunt asteptate furtuni puternice pe mare si exista riscul ca vantul sa atinga viteze record in capitala si alte regiuni.Televiziunea nationala NHK a avertizat ca pot fi provocate importante pagube materiale si caderea liniilor de curent electric, inundatii si alunecari de teren.