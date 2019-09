Japonia va fi nevoita sa arunce in Pacific apa radioactiva de la Fukushima

Ziare.

Dupa ce centrala de la Fukushima a fost distrusa de un cutremur si un tsunami in 2011, compania Tepco a colectat in rezervoare peste 1 milion de tone de apa contaminata din conductele de racire utilizate pentru prevenirea topirii miezului radioactiv.Compania de utilitati a anuntat ca va ramane fara spatiu de depozitare pana in 2022, transmite Reuters."Singura optiune va fi sa aruncam apa in ocean si sa o diluam. Guvernul va discuta acest lucru, dar doresc sa imi exprim opinia", a spus Yoshiaki Harada.Guvernul asteapta opinia unei comisii de experti, inainte de a lua o decizie finala. Harada nu a spus ce cantitate de apa va trebui sa fie aruncata in ocean.Aprobarea aruncarii apei contaminate in ocean ar putea sa nemultumeasca statele vecine, precum Coreea de Sud, care luna trecuta l-a convocat pe un oficial al ambasadei japoneze pentru a explica cum va rezolva problema apei radioactive de la Fukushima.Relatiile dintre Japonia si Coreea de Sud sunt deja tensionate din cauza unei dispute legata de acordarea de compensatii coreenilor obligati sa munceasca in fabrici japoneze in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Centralele nucleare aflate pe coastele marine arunca in mod obisnuit apa care contine tritium, un izotop al hidrogenului considerat a fi relativ inofensiv.Tepco, care se confrunta si cu opozitia pescarilor locali, a recunoscut anul trecut ca apa din rezervoarele sale contine si alte substante periculoase, pe langa tritium.