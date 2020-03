Lectia pe care o putem invata de la batranii japonezi

Ziare.

Chiar si asa, omenirea poate invata o lectie importanta de la varstnicii japonezi: aceea ca trebuie sa te bucuri de viata indiferent de varsta sau problemele zilnice, scrie BBC Viata nu se incheie cand ajungi la varsta de pensionare, iar acest lucru este stiut cel mai bine de japonezi. Acestia au o viata activa indiferent de varsta si pun miscarea pe primul loc.Mieko Nagaoka a inceput sa inoate in anii '80, pentru a-si reveni dupa o leziune la genunchi. Acum, ajuns la varsta de 105 ani, el detine 18 recorduri mondiale si a decis sa puna punct carierei, pentru a locui impreuna cu fiul sau in varsta de 79 de ani.De asemenea, este cunoscut si exemplul sprinterului Hidekichi Miyazaki, care a murit in 2019 la varsta de 108 ani. Poreclit "Bolta de Aur", Miyazaki a stabilit un record mondial in proba de 100 de metri, pentru categoria de varsta de peste 105 ani.Ajuns la 86 de ani, schiorul profesionist Miura este o celebritate in Japonia si nu numai. In anii '40, el a incercat sa schieze pe Muntele Everest cu o parasuta in spate. El a repetat isprava in ultimii 15 ani de trei ori. Acum, Miura spera sa repete aceasta isprava la 90 de ani, desi are probleme cardiace."Mai mult decat frica de moarte, teama de a fi o povara pentru societate si familie este universala in cultura", noteaza BBC, care mentioneaza ca batranii japonezi incearca sa fie independenti financiar, dar mai ales mental.Astfel, conform unui raport anual, 70% dintre persoanele cu varste intre 60 si 69 de ani din Japonia lucreaza. Iar jumatate dintre persoanele cu varsta de peste 70 de ani fie lucreaza, fie sunt implicate in activitati de voluntariat.Avand aceste lucruri in vedere, 70% din companiile japoneze au extins varsta de pensionare.Iar unii dintre varstnicii japonezi sunt si influenceri adaptati zilelor noastre. Spre exemplu, Kimiko Nishimoto este faimos pe Instagram, unde, la varsta de 90 de ani, are peste 220.000 de urmaritori.C.S.