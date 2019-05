Lupta in instanta pentru oprirea unui obicei socant din Japonia: vanatoarea de delfini

Ziare.

Reclamantii au argumentat in fata instantei ca aceasta metoda de vanatoare este marcata de cruzime si ca, de asemenea, capturarea delfinilor pentru a fi vanduti administratorilor unor acvarii, a declarat Kyoko Yoshida, un reprezentant al militantilor ecologisti.Aceasta actiune in justitie, lansata in februarie, este prima intentata vreodata impotriva vanatorii practicate in Taiji, localitate din regiunea Wakayama din vestul Japoniei, au precizat initiatorii procesului.Aceasta localitate a devenit cunoscuta si in afara Japoniei dupa ce oa fost filmat in 2009 pentru documentarul "The Cove" , un veritabil rechizitoriu impotriva vanatorii de delfini practicata in acest golf istoric din partea sudica a insulei Honshu. "The Cove" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar in 2010 si a atras atentia lumii intregi asupra acestor practici.Vanatorii dirijeaza grupurile de delfini spre un golf stramt, lovind cu obiecte dure in partile exterioare ale barcilor lor, pentru a-i dezorienta. Delfinii, cuprinsi de panica, ajung adeseori captivi in plase de pescuit, unde se sufoca si se ineaca.Aparatorii animalelor au mai explicat vineri ca unele dintre aceste mamifere marine se lovesc violent de stanci si mor apoi din cauza ranilor suferite, in timp ce, care infig de mai multe ori tuburi metalice lungi chiar in spatele orificiului respirator al delfinilor, pentru a le sectiona coloana vertebrala.Reclamantii doresc ca guvernatorul din Wakayama sa revoce permisele de "vanatoare dirijata" acordate pe trei ani in Taiji.Contactat de AFP, un reprezentant al Prefecturii din Wakayama a refuzat sa faca declaratii pe aceasta tema. "", a declarat pentru AFP un reprezentant al Sindicatului pescarilor din Taiji.Reclamantii argumenteaza ca aceasta metoda de vanatoare incalca legea japoneza pentru bunastarea animalelor. "", explica in luna februarie Ren Yabuki, directorul unui ONG de mediu, care a depus plangere in instanta alaturi de un locuitor din Taiji, care a dorit sa nu isi dezvaluie identitatea.Japonia isi apara cu vehementa pozitia oficiala in privinta vanatorii de balene si de delfini. Aceasta tara asiatica a starnit polemici aprinse in decembrie 2018, dupa ce si-a anuntat retragerea din Comisia Internationala pentru vanatoarea de balene (International Whaling Commission - IWC), fixandu-si obiectivul de a relua vanatoarea comerciala a acestor mamifere marine incepand din iulie 2019.