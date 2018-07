Ploile fac ravagii in Japonia: Peste 70 de persoane au murit si cateva zeci au disparut

Ziare.

Pe insulele Kyushu si Shikoku au fost emise avertizari de dezastru natural iar presa locala a informat ca numarul celor decedati a ajuns la 76 iar alte 92 de persoane sunt date disparute.La un moment dat, au fost emise ordine de evacuare pentru 4,72 milioane de persoane, in timp ce 48.000 de membri ai fortelor de aparare, politie si pompieri au fost mobilizati pentru a cauta persoanele ranite sau a recupera cadavrele.Purtatorul de cuvant al guvernului, Yoshihide Suga, a precizat ca majoritatea celor disparuti se afla la sud de Hiroshima dar ca locatia lor exacta nu este cunoscuta.Cele mai semnificative ploi din ultimele decenii din Japonia au cauzat inundatii si alunecari de teren masive, un pericol pentru cei care locuiesc in zone muntoase iar multe masini au fost luate de ape in timp ce oamenii s-au refugiat pe acoperisurile caselor.Abe, care a organizat un comandament de urgenta, a declarat: "Eforturile de salvare sunt o cursa impotriva timpului", adaugand ca cei implicati "fac tot posibilul" pentru a gasi si salva oamenii blocati de ape.