Rusia a sechestrat cinci ambarcatiuni nipone. Reactia Japoniei

Paza de frontiera rusa a dus apoi barcile japoneze in insula Kunashiri, una dintre insulele disputate detinute de Rusia, a relatat agentia de presa Kyodo, citand surse nenominalizate din cadrul guvernului japonez.Autoritatile ruse suspecteaza ca exista diferente intre cantitatea de peste pescuit de aceste ambarcatiuni si cifrele inregistrate zilnic in registrul lor si urmeaza sa continue investigatia pe insula, potrivit Kyodo.Ministerul de Externe al Japoniei a formulat, miercuri, o plangere pe langa autoritatile ruse dupa acest incident, informeaza DPA.Purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga, a declarat ca aceasta actiune este "inacceptabila", in timp ce Japonia revendica Insulele Kurile administrate de Rusia in largul Hokkaido, inclusiv Kunashiri, numindu-le Teritoriile de Nord.Incidentul are loc cu doua zile inainte de o intalnire programata a ministrului japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Moscova.De decenii, Japonia si Rusia sunt blocate intr-o disputa teritoriala asupra a patru insule contestate, ocupate de Uniunea Sovietica in ultimele zile ale celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Japonia revendica Insulele Kurile administrate de Rusia in largul Hokkaido, numindu-le Teritoriile de Nord.Disputa a impiedicat cele doua tari sa semneze un tratat de pace postbelic.