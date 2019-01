Situatie critica pentru Japonia. In 2018 s-au nascut mai putini copii ca oricand

Ziare.

In schimb, numarul deceselor inregistrate in 2018 in Japonia a urcat la 1,37 de milioane de persoane, mai multe ca in orice alt an de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Quartz Vorbim asadar de un declin al populatiei de aproximativ 450.000 de persoane, cel mai mare inregistrat de Japonia de cand exista aceste statistici.Desi premierul Shinzo Abe a promis ca vor fi luate o serie de masuri pentru a incuraja cuplurile japoneze sa aiba mai multi copii, expertii considera ca obiectivul autoritatilor japoneze privind rata fertilitatii, in conformitate cu care ar trebui sa fie atinsa o rata de 1,8 pana in 2025, are sanse foate mici de realizare. Rata fertilitatii a fost de 1,43 anul trecut, cu mult sub media de 2,1 din anii '70.In timp ce rata fertilitatii este scazuta, speranta de viata este impresionant de mare in Japonia (87,2 ani pentru femei si 81,01 ani pentru barbati) . La inceputul anului trecut, autoritatile japoneze anuntau ca 26,1 milioane de oameni, adica aproximativ 20% din populatia tarii, aveau 70 de ani sau mai mult, noteaza The Guardian La fel ca Japonia, si alte tari au cunoscut un declin similar al populatiei, insa au reusit sa corecteze dezechilibrul deschizandu-si portile strainilor.Japonia pe de alta parte este cunoscuta pentru politicile sale rigide privind imigratia, situatie care incepe insa sa se schimbe in aceste vremuri de restriste. Astfel, incepand cu aprilie 2019, Japonia va permite, pentru prima data in istoria sa, accesul muncitorilor necalificati. Se estimeaza ca vor intra in aceasta tara sute de mii de muncitori din categoria gulerelor albastre.C.S.