Taifunul Hagibis a lasat in urma doi morti si zeci de raniti

Un barbat in varsta de 50 de ani a murit in apropiere de Tokyo, sambata, intr-o masina rasturnata de vantul puternic, iar alta persoana a decedat dupa ce a fost luata de ape cu masina cu tot.Noua persoane sunt disparute in urma alunecarilor de teren si inundatiilor.Autoritatile au lansat recomandari si ordine de evacuare pentru peste sase milioane de oameni in intreaga Japonie. S-au semnalat pana acum 80 de cazuri de raniti si peste 270.000 de gospodarii au ramas fara curent electric.Taifunul, despre care autoritatile spune ca ar putea fi cel mai puternic care a lovit Japonia din 1958 pana acum, a adus precipitatii record in multe regiuni, inclusiv in statiunea Hakone.Taifunul Hagibis a lovit sambata seara principala insula a Japoniei, Honshu. La scrut timp dupa, la Tokyo s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 5.7.Agentia japoneza de Meteorologie a emis cel mai inalt nivel de alerta pentru 12 prefecturi, avertizand in privinta precipitatiilor in cantitati importante. Ulterior, agentia a coborat nivelul de alerta in cateva prefecturi, inclusiv in Tokyo.