Taifunul Hagibis face ravagii in Japonia: Sapte morti, 15 disparuti, Tokyo este paralizat (Video)

Taifunul Hagibis era asteptat sa se indrepte spre mare duminica seara, dupa ce s-a abatut pe coasta de nord-est si pe insula nordica Hokkaido.Sapte oameni au murit in prefecturile Chiba, Gunma, Kanagawa si Fukushima din jurul Tokyo, a informat televiziunea publica NHK. Printre acestia se numara un barbat de 60 de ani care a fost gasit fara semne vitale intr-un apartament inundat din Kawasaki, a tramsmis NHK, iar 15 persoane au fost date disparute duminica dimineata.Autoritatile au emis avize si ordine de evacuare pentru peste sase milioane de oameni in Japonia, in timp ce furtuna a dezlantuit cele mai puternice ploi si vanturi in ani. Aproximativ 100 de raniti au fost raportati pana acum, in timp ce peste 270.000 de gospodarii au ramas fara curent electric, a anuntat NHK.Furtuna, despre care Guvernul a spus ca ar putea fi cea mai puternica furtuna care va lovi Tokyo din 1958, a adus precipitatii record in multe zone, inclusiv in localitatea Hakone, in ultimele 24 de ore.Hagibis, care inseamna "viteza" in limba filipineza, a ajuns sambata seara pe insula principala din Japonia, Honshu.Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit Tokyo la scurt timp dupa aceea.