Taifunul Hagibis lasa dezastru in Japonia: 35 de morti si multi disparuti (Foto&Video)

Roads are flooded in the Japanese city of #Tokyo as Typhoon Hagibis unleashes heavy rain and strong wind.



Read more here: https://t.co/Sh9ZpI5Iko pic.twitter.com/IGNc3EyQMN - Sky News (@SkyNews) October 14, 2019

Typhoon #Hagibis which swept across Japan during last weekend, has caused at least 44 people dead, 14 missing, and over 100 others injuired. The search-and-rescue operations has continued in flood-and landslide-hit areas of Nagano and other prefectures. https://t.co/yT229QJhli - China News 中国新闻网 (@Echinanews) October 14, 2019

Typhoon Hagibis was the worst storm to hit Japan in decades. #Vafion supports Japanese people during this tough time. pic.twitter.com/50hqympIfI - Vafion (@Vafionsystems) October 14, 2019

Japan sends in thousands of troops after Typhoon Hagibis hammers Tokyo - https://t.co/Wc1x9giDEQ pic.twitter.com/klcNe4Ww0u - Raja Petra Kamarudin (@RajaPetra) October 14, 2019

Ziare.

com

Hagibis a atins uscatul, sambata seara, venind din Pacific, insotit de rafale de vant de circa 200 kilometri la ora si precedat de ploi torentiale, soldate cu alunecari de teren si iesirea din matca a mai multor rauri, informeaza AFP.Mass-media japoneze au raportat cel putin 35 de morti, iar potrivit agentiei de presa Kyodo alte circa 20 de persoane erau in continuare date disparute. Cifrele oferite de autoritati, datand de duminica seara, indicau un numar mai mic de morti si urmeaza sa fie revizuite luni.Victimele au murit ingropate de alunecari de teren, inecate in casele lor sau in vehiculele luate de ape.In regiunea centrala Nagano, in special, un dig a cazut, deversand apele raului Chikuma asupra unei zone rezidentiale ale carei case au fost inundate pana la etajul al doilea.Peste 110.000 de salvatori, inclusiv 31.000 de soldati ai Fortelor japoneze de autoaparare, au fost mobilizati, potrivit Guvernului.Elicopterele au salvat rezidenti refugiati pe balcoane sau pe acoperisurile caselor. Una dintre aceste operatiuni, desfasurata duminica in regiunea Fukushima (nord-est), s-a transformat in tragedie, atunci cand o femeie de peste 70 de ani a cazut de la 40 de metri in timp ce era evacuata cu ajutorul unui elicopter.Printre victimele taifunului se numara membrii echipajului unei nave cargo care s-a scufundat sambata seara in apele agitate ale Golfului Tokyo."12 membri ai echipajului se aflau la bord. Cinci chinezi au fost gasiti morti", a declarat pentru AFP un responsabil din cadrul gardei de coasta.Alti patru membri ai echipajului au fost salvati, iar cautarile au fost reluate luni pentru a gasi ultimii trei disparuti. Pentru aceasta operatiune, au fost mobilizate 11 ambarcatiuni, doua elicoptere si o duzina de scafandri.Premierul japonez Shinzo Abe a promis ca Guvernul va face tot posibilul in ceea ce priveste asistenta umanitara la o intalnire de criza duminica seara. "Prioritatea absoluta este salvarea de vieti", a completat el.Zeci de mii de oameni si-au gasit refugiu in adaposturi, fara garantia de a se putea intoarce curand la casele lor.Circa 57.500 de gospodarii din intreaga tara nu aveau inca curent luni dimineata, iar aproximativ 120.000 nu mai aveau acces la apa potabila.Hagibis a paralizat transportul in regiunea metropolitana Tokyo in acest weekend prelungit de o luni libera, insa majoritatea legaturilor feroviare si aeriene au fost reluate luni.Taifunul a provocat si anularea a trei meciuri din cadrul Cupei Mondiale la Rugby, organizate in arhipelagul japonez. Cu toate acestea, meciul decisiv dintre Japonia si Scotia a avut loc duminica seara, echipa Japoniei obtinand o victorie importanta (28-21), care a propulsand-o in sferturile de finala ale turneului, pentru prima data in istoria sa. Un minut de reculegere a fost tinut pe stadion inainte de inceperea meciului, iar echipa japoneza a dedicat victoria victimelor taifunului.