Taifunul Tapah ameninta Japonia: Sute de zboruri interne au fost anulate

Insotit de rafale de vant care ar putea ajunge la 162 de kilometri pe ora, ciclonul tropical ar trebui sa ajunga in prefectura Nagasaki in noaptea de duminica spre luni, potrivit Agentiei meteorologice nipone.Potrivit prognozelor, furtuna urmeaza sa traverseze Stramtoarea Coreei, care separa Japonia de peninsula coreeana, iar luni sa se indrepte spre nordul Japoniei, unde va scadea in intensitate, potrivit AFP.Ciclonul a determinat anularea a, potrivit postului public NHK."Ramaneti prudenti din cauza riscurilor vanturilor violente, valurilor mari si alunecarilor de teren", a transmis intr-un comunicat Agentia japoneza pentru gestionarea incendiilor si catastrofelor naturale.Taifunul a provocat deja ranirea usoara a 21 de persoane, cele mai multe in prefectura insulara Okinawa (sud).Aceasta noua furtuna tropicala ameninta Japonia la doua saptamani dupa trecerea puternicului taifun Faxai , care a afectat Tokyo si a provocat decesul a doua persoane si zeci de raniti, cauzand totodata intreruperi in alimentarea cu energie electrica si grave perturbari in transporturi.