Tokyo: Un barbat a intrat intentionat cu masina intr-o multime care sarbatorea trecerea in Anul Nou

Ziare.

com

Un japonez de 21 de ani, Kazuhiro Kusakabe, a pornit masina cu "intentia de a ucide" pe strada Takeshita, in cartierul Harajuku, la ora locala 00.10, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei.Potrivit televiziunii NHK, Kusakabe a declarat politiei ca a actionat "ca represalii la pedeapsa cu moartea" fara a furniza mai multe detalii.Un student a fost grav ranit si a fost transportat la un spital unde a fost operat, a declarat purtatorul de cuvant al politiei pentru AFP.Kusakabe a fost arestat pentru tentativa de crima, a anuntat politia.Potrivit media nipone, Kusakabe a lovit in total noua persoane pe strada Takeshita, care era in acel moment inchisa pentru automobile, fiind plina de oameni adunati pentru a sarbatori venirea Noului An.Pe strada Takeshita se afla numeroase magazine, fiind considerata un centru al tineretului si al modei in Japonia . Ea atrage zilnic zeci de mii de turisti internationali, potrivit AFP.