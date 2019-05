Un barbat a atacat cu cutitul un grup de elevi in Japonia: A ucis doi oameni, iar el s-a sinucis (Foto&Video)

At least 15 people were hurt -- including eight children -- in a stabbing spree in Kawasaki, Japan, officials say https://t.co/Hn6E4tpskM pic.twitter.com/L0hfoVVMue - CNN Breaking News (@cnnbrk) May 28, 2019

#BREAKING: Aerial photos show the scene of the brutal stabbing in Kawasaki near Tokyo, which authorities say has left at least two people dead and 16 injured.

📷: Jun Hirata/Kyodo News via AP https://t.co/BuT1JS3CPn pic.twitter.com/xi2wnMYywa - news.com.au (@newscomauHQ) May 28, 2019

At least one child dead after mass knife attack in #Kawasaki pic.twitter.com/VjmCCDnshd - Ruptly (@Ruptly) May 28, 2019

Ziare.

com

Surse ale politiei au declarat ca trei dintre victime, un copil si doi adulti, se aflau in stop cardiorespirator imediat dupa atac, iar fetita si unul dintre adulti au murit in urma ranilor suferite, transmite AFP.Atacul a avut loc la o ora de varf, in apropierea garii Noborito din Kawasaki, conform presei locale. Elevele de scoala primara, cu varsta cuprinsa intre sase si sapte ani, au fost atacate in timp ce asteptau autobuzul."Un barbat le-a injunghiat", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al serviciului de pompieri din Kawasaki, Dai Nagase. "Am primit un apel de urgenta la ora 07:44 dimineata, in care eram instiintati despre injunghiere a patru eleve de scoala primara", a adaugat el.Conform informatiilor furnizate de canalul public de televiziune NHK, suspectul, un barbat de aproximativ 50 de ani, si-a provocat rani grave la nivelul gatului si ulterior a decedat. La fata locului au fost gasite doua cutite.Presedintele american Donald Trump si-a marturisit solidaritatea fata de japonezi dupa acest atac."Toti americanii sunt alaturi de poporul japonez si plang pentru victime si familiile lor", a declarat Trump, de la bordul unei nave militare japoneze, in ultima zi a vizitei de stat intreprinsa in arhipelagul nipon. "In numele Primei Doamne si al meu, doresc sa le adresez rugaciunile si simpatia noastra", a continuat el.Criminalitatea violenta este rara in Japonia. Incidente de anvergura ocazionale au socat insa populatia. In 2010, 12 persoane au fost ranite prin injunghiere intr-un autobuz scolar si un autobuz pentru naveta intr-o suburbie din Tokio. In 2008, un barbat de 28 de ani a condus un camion pe o trecere pietonala din Tokio, omorand trei persoane si injunghiind mortal alte patru.