Un miliardar japonez doneaza 9 milioane de dolari pentru un experiment social

Miliardarul a precizat ca va da cate un milion de yeni (9.000 de dolari) unui numar de 1.000 de urmaritori selectati in mod aleator din randul celor care au distribuit una dintre postarile sale de pe contul de Twitter datand din 1 ianuarie, urmand ca impactul acestor bani sa fie urmarit prin sondaje regulate, transmite Reuters."Este vorba de un experiment social serios", a subliniat Maezawa, adaugand ca spera sa starneasca interesul economistilor si oamenilor de stiinta.Maezawa, care urmeaza sa devina primul pasager al unei calatorii in jurul lunii la bordul navetei SpaceX, este renumit pentru sumele mari pe care le cheltuie pentru obiecte de arta si masini sportive, dar si pentru predilectia sa pentru concepte, precum o lume fara bani. El a legat donatia sa de ideea venitului de baza universal, respectiv teoria acordari unor sume de bani catre toti cetatenii fara nicio conditie."Venitul de baza inseamna o suma regulata de bani care ofera o anumita senzatie de securitate, pe cand donatia lui Maezawa este complet diferita", sustine Toshihiro Nagahama, economist la Dai-ichi Life Research Institute.Potrivit acestuia, ideea unui venit de baza universal a dobandit noi sustinatori in ultima perioada, pe fondul temerilor ca progresele tehnologice, precum inteligenta artificiala, vor conduce la disparitia unui mare numar de locuri de munca, dar in prezent astfel de ingrijorari sunt mai putin pronuntate in Japonia, avand in vedere situatia de pe piata muncii.Dezbaterile cu privire la venitul de baza universal au loc in contextul in care inegalitatea veniturilor continua sa creasca in SUA, unde in ultimii ani o parte dintre cei mai bogati antreprenori, precum cofondatorul Microsoft, Bill Gates, si investitorul Warren Buffet, au promis ca isi vor dona cea mai mare parte din avere unor fundatii caritabile.