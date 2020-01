Un miliardar japonez isi cauta iubita cu care sa calatoreasca in jurul Lunii

Ziare.

El va fi primul turist trimis intr-o calatorie in jurul Lunii de compania americana privata SpaceX si, se pare, ca nu vrea sa mearga singur.Femeile care vor sa aiba aceasta "onoare" trebuie sa aiba cel putin 20 de ani si sa isi doreasca pace in lume, conform Independent De altfel, acest proces de selectare a iubitei va face subiectul unui documentar, numit "Full Moon Lovers", care va fi difuzat de AbemaTV.Yusaku Maezawa are 44 de ani si, de curand, s-a despartit de iubita lui, actrita Ayame Goriki, in varsta de 27 de ani.Doritoarele trebuie sa fie interesate de "calatoriile in spatiu si sa se pregateasca pentru ele", dar si sa "isi doreasca pacea mondiala".Anuntul pentru aceasta pozitie a fost publicat pe un site de intalniri online.Termenul limita pentru inscrieri este 17 ianuarie, iar Maezawa isi va alege o partenera pana la sfarsitul lunii martie.La inceputul lunii ianuarie, magnatul japonez a anuntat ca va dona noua milioane de dolari celor care ii urmaresc contul de Twitter in cadrul unui "experiment social", pentru a vedea daca acesti bani ii vor face mai fericiti pe beneficiari.A.D.