Un panou s-a desprins in zbor de pe avionul premierului Shinzo Abe

Un panou de dimensiunea unui laptop a cazut in timpul zborului de pe avionul Boeing 747. Aeronava efectua o cursa de la Tokyo la Hokkaido. Premierul Shinzo Abe nu se afla la bord in momentul producerii incidentului, potrivit Sky News Panoul care a cazut era lung de 38 cm si lat de 20 cm. Acesta era detasabil si asigura accesul in zona care face legatura intre unul dintre motoare si aripa dreapta a avionului.Acesta este doar cel mai recent dintre incidentele petrecute in Japonia in care au fost implicate aeronave de productie americana. Luna trecuta, un geam al unui elicopter s-a desprins si a cazut in curtea unei scoli.Aceste situatii au trezit un val de indignate in Japonia. Ministrul nipon al Apararii, Itsunori Onodera, i-a cerut omologului sau american sa ia masuri pentru ca astfel de incidente sa nu se mai repete.Autoritatile japoneze au informat ca nu au gasit inca panoul cazut de pe aeronanva. O ancheta privind cauza incidentului e in desfasurare.Alte doua avioane similare au parasit vineri Japonia ducandu-i pe Shinzo Abe si pe alti oficiali si oameni de afaceri japonezi intr-un tur de sase zile in Europa de Est. Delegatia va vizita Estonia, Lituania, Serbia si Romania. Shinzo Abe e asteptat la Bucuresti pe 16 ianuarie.