Un sef al Yakuza a fost prins de Politie dupa 14 ani gratie tatuajelor sale, devenite viral

Shigeharu Shirai, in varsta de 72 de ani, era cautat in urma unei reglari de conturi in stil mafiot din 2003. Dupa acel eveniment, barbatul fugise in Thailanda unde se casatorise cu o localnica si traia incognito. Primea bani de doar doua sau trei ori pe an, prin intermediul unui japonez care il vizita, potrivit The Guardian Un localnic l-a fotografiat in timp ce juca dame. In poza lui Shigeharu Shirai i se vedeau tatuajele specifice mafiei japoneze Yakuza. De asemenea, se putea observa ca barbatului ii lipseste un deget mic de la mana. E un obicei al membrilor Yakuza sa isi taie degetele in semn de regret dupa ce au comis o greseala.Fotografia a creat senzatie pe Internet si a fost distribuita de peste 10.000 de ori pe Facebook. Au vazut-o si politistii japonezi care au alertat autoritatile thailandeze.Shigeharu Shirai a fost arestat, miercuri, in timp ce facea cumparaturi in piata centrala a orasului Lopburi. Nu a negat nicio clipa ca ar fi fost parte din Yamaguchi-gumi, cea mai mare banda a Yakuza.N-a recunoscut ca si-a impuscat rivalul, in 2003, dar a admis ca respectivul ii crea probleme. Seful mafiot va fi extradat in Japonia pentru a fi judecat.Mafia japoneza numita Yakuza a aparut in haosul din insula nipona de dupa al Doilea Razboi Mondial. De-a lungul anilor, s-a transformat intr-o organizatie care ruleaza miliarde de dolari si care este implicata in pariuri, trafic de droguri, prostitutie, camatarie si coruptie.Spre deosebire de mafia italiana sau de triadele chinezesti, Yakuza nu este in sine ilegala, iar fiecare banda are propriul cartier general. S-a recurs la aceasta solutie pentru a pastra ordinea pe strazi, scriu jurnalistii britanici.