Un urs crescut ca animal de companie si-a ucis ingrijitorul

Vecinii l-au auzit duminica dimineata pe Soichiro Mori, in varsta de 56 de ani, tipand dupa ajutor intr-o locuinta situata in prefectura Ibaraki din nord-estul orasului Tokyo, potrivit purtatorului de cuvant al politiei."Cand vecinul a intrat in casa a gasit in cusca o persoana ranita", a explicat purtatorul de cuvant pentru AFP.Barbatul ranit a fost transportat imediat la spital, insa nu a supravietuit.Potrivit postului public de televiziune NHK, Mori era ingrijitorul ursului. El fusese angajat de proprietarul animalului, un septuagenar care detinea un permis pentru a creste acasa ursul negru asiatic in varsta de 15 ani.