Un vulcan din Japonia a aruncat in aer cenusa pana la 5.000 de metri inaltime (Foto)

Volcanic lightning Mt Shinmoe eruption today https://t.co/SJzDVtIXED pic.twitter.com/vrksNimjhx - Dan Butterfield (@idannyb) 5 aprilie 2018

Another powerful eruption observed at Mt. Shinmoe - @themainichi

5 APRIL 2018. Another powerful eruption was observed at Mt. Shinmoe early Thursday, with ash spewing up to around 5,000 meters high, JMA said.

IMAGE: 9 March 2018https://t.co/8dfzql2y3K#InternationalDayOfVolcanoes pic.twitter.com/Uq1BgUr6bZ - Jeannie Curtis (@VolcanoJeannie) 5 aprilie 2018

Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale cauzate de aceasta eruptie a vulcanului Shinmoe situat la granita dintre prefecturile Kagoshima si Miyazaki, noteaza DPA.Shinmoe a erupt la ora locala 3:31 (18:31 GMT miercuri), norul de cenusa ajungand pana la cinci kilometri in aer, cea mai mare inaltime atinsa de materialele expulzate din craterului sau in timpul actualei perioade de activitate care a debutat la inceputul lunii martie, conform Agentiei Japoneze de Meteorologie.Potrivit agentiei, au fost observate roci vulcanice aruncate in aer pana la 1.100 de metri distanta de craterul vulcanului cu o inaltime de 1.421 metri de pe insula Kyushu.Agentia a mentinut nivelul de alerta la 3 pe o scala de 5 si a avertizat ca zonele aflate la o distanta mai mica de trei kilometri in jurul craterului ar putea fi expuse caderilor de pietre vulcanice si a materialelor piroclastice, o combinatie de cenusa, gaze si lava, precizeaza sursa citata.In urma cu doar o luna, o eruptie exploziva a determinat agentia sa extinda la trei kilometri de crater zona de risc afectata de activitatea vulcanului.O serie de eruptii explozive au fost inregistrate in zona acestui vulcan si intre lunile ianuarie si martie 2011.Shinmoe, cunoscut si sub numele Shinmoedake, a aparut in filmul "Only Live Twice" din seria "James Bond", in care rolul celebrului spion este interpretat de Sean Connery.Situat pe cercul de foc al Pacificului, arhipelagul nipon este afectat deseori de miscari telurice si eruptii provocate de numarul mare de vulcani dintre care peste o suta din activi.