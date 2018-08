Americanii o contrazic pe Merkel si aproba un schimb de teritorii cu Kosovo

Ziare.

Pozitia administratiei Trump il contrazice pe cancelarul german Angela Merkel, care, saptamana trecuta, si-a exprimat opozitia fata de orice schimbare a granitelor balcanice, informeaza Politico.eu.Puterile occidentale au respins mult timp schimbarile la frontierele din Balcani, crezand ca vor dezlantui cererile altor natiuni ca granitele sa fie redesenate si ca ar putea reincepe violenta etnica din anii 1990.Insa oficialii din Kosovo si Serbia au promovat ideea unui schimb de teritorii in ultimele saptamani, sugerand ca ar putea sa deblocheze o intelegere finala intre cele doua parti.Kosovo, tara a carei populatie este in principal de etnie albaneza, si-a declarat independenta in 2008 , dar Belgradul considera teritoriul drept o provincie rebela.Cel mai adesea discutat teritoriu este o parte din nordul Kosovo recunoscut ca parte a Serbiei, in timp ce zona Valea Presevo din sudul Serbiei va deveni parte a Kosovo.