Cum se pozitioneaza Romania fata de amenintarile militare dintre Serbia si Kosovo

Romania subliniaza rolul KFOR in mentinerea unui mediu sigur si stabil in Kosovo."Toate eforturile trebuie concentrate asupra continuarii dialogului Belgrad - Pristina si a implementarii celor convenite in acest cadru, cu evitarea declaratiilor si initiativelor care risca sa sporeasca tensiunile la nivel regional", subliniaza Ministerul de Externe, intr-un comunicat.NATO a denuntat vineri decizia Kosovo de a-si transforma fortele de securitate in armata si va "reexamina nivelul angajamentului NATO" in tara, a anuntat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP.Parlamentul kosovar a adoptat vineri o lege care transforma fortele kosovare de securitate intr-o armata, iar aceasta decizie provoaca furia minoritatii sarbe kosovare si a Belgradului.Alianta Nord-Atlantica este cea care conduce din iunie 1999 o operatiune de sustinere a pacii in Kosovo, printr-o forta internationala, KFOR, ale carei efective sunt, in prezent, de 4.651 de militari, potrivit unor date NATO.