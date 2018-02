Kosovo sarbatoreste 10 ani de la declararea independentei

Ziare.

Razboiul dintre etnicii albanezi rebeli din Kosovo si trupele sarbe a izbucnit in 1998, iar 13.000 de oameni au murit in conflict, cei mai multi dintre ei, albanezi. Belgradul a retras armata anul urmator, dupa o serie de bombardamente ale NATO asupra Serbiei.Kosovo a devenit mai tarziu protectorat al ONU si, cu sustinerea Washingtonului si a altor puteri din Vest, si-a declarat independenta de Belgrad pe 17 februarie 2008."Statul Kosovo a confirmat dorinta de libertate a oamenilor", a spus prim-ministrul Ramush Haradinaj in cadrul unei sesiune speciale a guvernului care a avut loc sambata la Pristina."Suntem constienti ca asteptarile cetatenilor pentru un stat modern nu au fost inca satisfacute", a completat el, transmite AFP.Desi peste 110 tari au recunoscut independeta Kosovo in ultimii zece ani, Serbia si alte cateva zeci de state nu au facut-o.Suveranitatea este negata, intre altele, de Rusia, al carei drept de veto in Consiliul de Securitate impiedica Kosovo sa se alature Organizatiei Natiunilor Unite, si de cinci tari membre ale UE, precum Spania, Romania si Grecia.Presedintele american Donald Trump a transmis felicitari pentru aniversarea independentei: "Aplaudam progresul vostru, desi mai este mult de munca".Cei zece ani au insemnat pentru Kosovo si provocari majore privind economia. Rata somajului este de aproximativ 30% - si de 50% in randul tinerilor -, zeci de mii de oameni parasind tinutul pentru a munci in strainatate.Cu o populatie de 1,8 milioane de locuitori, Kosovo este una dintre cele mai sarace tari din Europa.