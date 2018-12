Serbia ameninta cu o interventie militara in Kosovo: E clar ca Pristina nu vrea pace!

NATO le cere sa se calmeze

Nikola Selakovici, un consilier al presedintelui sarb Aleksandr Vucici, a declarat, potrivit agentiei Associated Press, ca armata sarba ar putea trimite trupe si ar putea declara Kosovo teritoriu ocupat.Administratia de la Belgrad a catalogat decizia de infiintare a armatei kosovare drept "cea mai mare amenintare directa la adresa pacii si stabilitatii regionale".Goran Rakici, liderul etnicilor sarbi din Kosovo, a catalogat "inacceptabila" decizia privind armata kosovara, argumentand ca "acest lucru arata clar ca Pristina nu vrea pace". Rakici i-a indemnat totusi pe etnicii sarbi din Kosovo sa "manifeste retinere si sa nu raspunda la provocari".O eventuala interventie militara sarba in Kosovo ar genera o confruntare directa cu mii de membri ai Misiunii NATO de mentinere a pacii, inclusiv cu militari americani.Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat Serbia si Kosovo sa evite escaladarea conflictului. "Reiterez apelul adresat Pristinei si Belgradului de a mentine calmul si a evita orice declaratii si actiuni care pot conduce la escaladarea tensiunilor", a spus Jens Stoltenberg.Alianta Nord-Atlantica a denuntat decizia Kosovo de a transforma structurile de securitate in armata si va reanaliza "nivelul angajamentului" in relatia cu Administratia de la Pristina, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Regret ca a fost luata aceasta decizie in pofida preocuparilor NATO. Consiliul Nord-Atlantic va fi nevoit sa reanalizeze nivelul de angajament al NATO in relatia cu Fortele de securitate din Kosovo", a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice.Parlamentul de la Pristina a adoptat vineri un proiect de lege prin care Fortele de securitate sunt transformate in armata, decizia fiind contestata puternic de minoritatea sarba si de Serbia." (...) Consideram ca momentul luarii acestei decizii este gresit. Toate partile trebuie sa aiba grija ca decizia sa nu conduca la amplificarea tensiunilor in regiune", a subliniat Jens Stoltenberg.Entitatea Kosovo, care are o populatie de 1,8 milioane de locuitori, este protejata de trupe NATO de la proclamarea independentei in anul 2008.