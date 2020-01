Ciocniri violente intre protestatarii aticoruptie si fortele de ordine la Beirut: Peste 160 de oameni raniti (Video)

Ziare.

com

Furia populara a fost exacerbata de deteriorarea rapida a situatiei socio-economice din ultimele saptamani si de incapacitatea autoritatilor de a forma un guvern, la mai bine de doua luni de la demisia premierului Saad Hariri.Violentele au inceput in fata uneia dintre principalele intrari in Parlament, in inima Beirutului, cand protestatarii au atacat politisti anti-revolta stationati in spatele baricadelor si gardurilor metalice.Protestatarii, unii cu fete mascate, au lansat spre politisti diverse proiectile, in special pietre, stalpi de semnalizare si crengi de copaci. Politia a imprastiat multimea folosind tunuri de apa, bile de cauciuc si gaze lacrimogene.Ministrul de Interne Raya el-Hassan a declarat ca este inacceptabil ca protestatarii sa atace fortele de securitate.Presedintele libanez, Michel Aoun, a solicitat ministrilor apararii si de interne sa previna revoltele, sa protejeze proprietatile publice si private si sa impuna securitatea.Potrivit Crucii Rosii libaneze, peste 160 de persoane au fost ranite in timpul confruntarilor, peste 65 fiind transportate la spitale din oras si mai mult de 100 au fost tratate la fata locului.Miscarea de protest care a inceput la 17 octombrie si a dus la demisia premierului Saad Hariri solicita sa fie format un guvern din tehnocrati si personalitati independente de haremul politic traditional, pentru a scoate tara din criza economica profunda, cea mai grava de dupa razboiul civil din 1975-1990.Dar negocierile treneaza de la numirea pe 19 decembrie a unui nou prim ministru, Hassan Diab, pe fondul divergentelor asupra impartirii portofoliilor chiar in cadrul partidelor politice care au sustinut numirea sa.Libanul este sub presiunea Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International de a adopta masuri de austeritate in schimbul unui sprijin financiar. Tara are unul dintre cele mai mari niveluri ale datoriei publice din lume, echivalentul a circa 150% din Produsul Intern Brut.