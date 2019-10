Viral: Protestatarii canta "Baby Shark" sa calmeze un copilas pe care il speriasera

Ziare.

Potrivit CNN, Eliane Jabbour conducea sambata seara prin districtul Baabda, din sudul capitalei libaneze, cand multimea de protestatari i-a inconjurat masina in care se afla alaturi de fiul ei, Robin, in varsta de 15 luni."Le-am spus 'am un copil, nu fiti prea galagiosi'", a spus ea. In acel moment, protestatarii au inceput sa cante "Baby Shark", un cunoscut cantec pentru copii."A fost spontan. Lui ii place cantecul. Il asculta de multe ori acasa si rade", a mai povestit femeia.Ea a publicat pe Facebook o scurta inregistrare, iar aceasta a devenit viral in Liban atat de repede, incat sotul ei a vazut-o inainte ca ea sa ii povesteasca.Intalnirea lui Jabbour cu protestatarii a avut loc intr-un moment mai calm al manifestatiilor din Liban, unde sute de mii de oameni cer reforme."Copiii din Liban ar trebui sa aiba un viitor mai bun. Robin o sa vada videoclipul cand va creste si va sti ca libanezii luptau pentru el", a mai spus Jabbar.Demonstratiile au inceput joi, dupa ce Guvernul a anuntat noi taxe pentru rezidenti. Luni, Guvernul a renuntat la masuri, a redus salariile oficialilor si a aprobat bugetul pe 2020.Mai multi ministri au demisionat, insa premierul Saad al-Hariri a refuzat.