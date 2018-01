Dublu atentat la Benghazi, soldat cu zeci de morti. Printre victime sunt si inalti oficiali

Ziare.

Prima masina-capcana a explodat in fata unei moschei din cartierul Al Salmani, in timp ce credinciosii se indreptau spre case dupa rugaciunea de seara, relateaza Reuters.Dupa 10-15 minute, in conditiile in care fortele de securitate si echipele medicale se aflau la fata locului, o explozie mult mai puternica s-a produs pe partea opusa a strazii. O ambulanta a fost grav avariata, iar o parte dintre cei raniti de prima deflagratie au fost ucisi.Oficialii libieni au precizat ca printre victimele se afla si Ahmed al-Feitouri, din cadrul comandamentului general al fortelor de securitate, si Mahdi al-Fellah, un inalt oficial din cadrul serviciilor de informatii.Numarul persoanelor decedate ar putea creste in urmatoarele ore, intrucat multi dintre raniti se afla in stare critica.Nicio organizatie terorista nu a revendicat acest dublu atac cu bomba.Benghazi a fost unul din focarele revolutiei din Libia care a pus capat regimului lui Muammar Gaddafi in 2011.Ulterior, in contextul conflictelor civile, orasul a fost marcat de violente, in special impotriva reprezentantelor diplomatice si a fortelor de securitate.Al doilea cel mai important oras din Libia nu a fost vizat de niciun atentat in ultimele luni, dupa mai bine de trei ani de confruntari intre fortele de securitate loiale Guvernului din estul Libiei si o alianta ce cuprinde islamisti si o serie de alti oponenti.