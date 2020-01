Merkel si Erdogan fac apel contra propagarii haosului in Libia

Ziare.

"Trebuie depuse eforturi pentru a transforma fragilul armistitiu intr-o incetare durabila a focului in Libia", a declarat Merkel in timpul unei conferinte de presa dupa o intrevedere avuta cu Erdogan la Istanbul.Cufundata in haos de la caderea dictatorului Muammar Gaddafi in 2011, Libia este sfasiata de un conflict intre guvernul de uniune nationala GNA, cu sediul la Tripoli, si fortele maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul libian. Ankara sustine militar GNA, recunoscut de Natiunile Unite. Dar maresalul Haftar se bazeaza pe Emiratele Arabe Unite si Egipt. De asemenea, mai multe sute de mercenari rusi lupta alaturi de el, desi Moscova dezminte orice implicare."Din punctul nostru de vedere, el (Haftar) nu a acceptat totalmente armistitiul (...). Cine stie ce va face el maine?", a declarat Erdogan, a carui tara a trimis "consilieri militari" in sprijinul GNA. "Nu-l vom abandona pe Sarraj. Suntem hotarati sa-l ajutam in toate modurile posibile pentru noi", a insistat el.Mai devreme in timpul zilei de vineri, in timpul inaugurarii noului campus al Universitatii turco-germane de la Istanbul, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat impotriva unei raspandiri a "haosului libian" in zona mediteraneana daca nu se impune calmul.In afara de Libia, Erdogan si Merkel au discutat despre situatia din nord-vestul Siriei, unde o ofensiva a regimului Bashar al-Assad impotriva bastionului rebelilor din Idlib s-a soldat cu zeci de mii de refugiati in ultimele saptamani.Presedintele Erdogan a anuntat ca Angela Merkel a propus ca Germania sa ajute Turcia la construirea a circa 10.000 de "adaposturi solide" in nordul Siriei pentru gazduirea de refugiati, in conditiile in care Ankara si UE sunt ingrijorate de posibilitatea unui nou aflux de refugiati.